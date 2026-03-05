Фольга выпала вместе с волосами: Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в Москве

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался на салон красоты в центре столицы, где ему сожгли кожу головы. Он опасается, что может навсегда остаться лысым, сообщает «112» .

Мужчина записался в салон на осветление, но к мастеру попал впервые. Он выбрал парикмахера, которого ему посоветовали друзья. Солнцеву нанесли на волосы спецраствор и покрыли фольгой, но смывали смесь уже с волосами.

«У меня есть специалисты, они говорят, что либо оксид ядреный, либо мастер просто-напросто передержала. Фольга выпала вместе с волосами… Она могла корни сжечь до такой степени, что они умерли», — отметил шоумен.

Он еще пожаловался на оставшиеся после процедуры раны и шрамы. Солнцев беспокоится, что луковицы волос повреждены и они никогда больше не отрастут. Он возмутился отношением и оправданиями мастера и администрации салона красоты после инцидента.

«Говорю: „Что это вообще?“ Говорят: „Ой, вы слишком долго ходили“, а я максимум на 15 минут вышел в соседнюю дверь. То есть, видимо, у нее не в первый раз уже такое, что она портит головы клиентам!» — пожаловался шоумен.

После происшествия Солнцев начал ходить к трихологу и лечиться мазями. Он пожаловался на мастера, но надеется, что до суда дело не дойдет. Как утверждает звезда, он не хочет создавать скандал из-за случившегося.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.