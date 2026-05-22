Физрук не заметил тонущую девочку: суд вынес приговор
В Казани в одном из лицеев произошла трагедия на уроке плавания. Школьница потеряла сознание в воде и начала тонуть. Невнимательного учителя, который ничего не замечал две минуты, осудили, сообщает Mash Iptash.
Учитель физкультуры Руслан К. заметил не сразу, что девочка лежит на дне бассейна. В общей сложности школьница пролежала под водой две минуты.
Когда учитель наконец увидел ученицу, он начал ее откачивать. Девочка пришла в сознание, однако избежать серьезных последствий не удалось. Медики диагностировали у ребенка тяжкий вред здоровью.
Прокуратура поддержала обвинение в адрес физрука. Суд признал мужчину виновным в халатности, повлекшей тяжкие последствия. В качестве наказания ему назначили один год колонии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.