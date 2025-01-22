Фирма похитила из бюджета Подмосковья 47 млн руб, предоставляя ложные документы

В Подмосковье по материалам проведенной прокуратурой проверки было возбуждено уголовное дело при реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (по 2024 год, теперь — «Туризм и гостеприимство») по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Специалисты выяснили, что в рамках госпрограммы области «Культура и туризм Подмосковья» между министерством культуры и туризма региона и фирмой было заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии, в том числе грантов физлицам и юрлицам, а также ИП.

При проверке законности использования предоставленных денег выявлено хищение компанией свыше 47 млн рублей. Фирма изготовила поддельные документы и внесла недостоверные сведения в отчеты о расходах, направляемых в ведомство.