Фигуристка Ефимова: нас с партнером не было на борту разбившегося самолета

Фигуристка Алиса Ефимова, которая выступает за США в парном катании с Мишей Митрофановым, рассказала, что они с партнером не летели на рухнувшем самолете, а вернулись домой раньше, сообщает «Матч ТВ» .

Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито (штат Канзас). При посадке лайнер столкнулся с военным вертолетом и упал в реку около Вашингтона. На борту были 64 человека. Ранее был опубликован список спортсменов, которые могли лететь на этом лайнере. Среди них были также фигуристы Михаил Митрофанов и Алиса Ефимова. Этот список позднее опровергли.

«Меня и партнера на борту этого самолета не было. Я и Миша вернулись из Уичито в понедельник», — сказала Ефимова.

Отец спортсменки Аннабель Морозов заявил, что ее не было на борту.

Американский фигурист Джон Маравилла заявил, что на борту самолета, рухнувшего в Вашингтоне, было минимум 14 спортсменов.