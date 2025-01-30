Фигуристки Аннабель Морозов не было на борту разбившегося в США самолета

Бывшей российской фигуристки Аннабель Морозов не было на борту самолета авиакомпании American Airlines, который разбился в Вашингтоне, сообщает РИА Новости .

Об этом заявил отец спортсменки.

В период с 2015 по 2016 год Морозов выступала за сборную Франции, а с 2017 по 2023 год представляла Россию. В июне прошлого года федерация фигурного катания России дала разрешение Аннабель Морозов и Игорю Еременко сменить спортивное гражданство, после чего пара перешла в сборную США.

В ночь на четверг лайнер Bombardier CRJ700 American Airlines, выполнявший рейс 5342, столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне. Всего на борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

В результате ЧП выживших, по предварительным данным, нет. На борту находились спортсмены российской школы фигурного катания, их тренеры и родители.

Предварительно, причиной столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом могла стать ошибка авиадиспетчера.