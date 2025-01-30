Фигуристы Митрофанов и Ефимова могли быть в рухнувшем в США самолете

Фигуристы Михаил Митрофанов и Алиса Ефимова могли находиться на борту пассажирского самолета Bombardier, который рухнул в реку в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом Black Hawk, сообщает SHOT .

На данный момент точной информации о месте нахождения Митрофанова и Ефимовой нет. Известно, что они победили в соревновании спортивных пар на чемпионате по фигурному катанию в Канзасе.

До отъезда в США Ефимова выступала за Россию и Германию, но серьезных результатов ей удалось добиться в паре с Митрофановым. В США фигуристов приветствовали стоя.

Американский фигурист Джон Маравилла заявил, что на борту самолета Bombardier, рухнувшего в Вашингтоне, было минимум 14 фигуристов. При этом спортсмен отказался назвать имена тех, кто летел данным рейсом.

Сейчас известно, что этим самолетом точно не летел трехкратный чемпион США по фигурному катанию Илья Малинин — сын Татьяны Малининой и Романа Скорнякова.

Ранее стало известно, что на борту потерпевшего крушение Bombardier были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. С ними мог лететь их 23-летний сын.

Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито (Канзас), при посадке он столкнулся с военным вертолетом и потерпел крушение около Вашингтона. На борту лайнера находились 64 человека.