Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что четырем фигурантам дела о покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева предъявили обвинение в терроризме, сообщает ТАСС .

Соответствующее обвинение предъявили Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Скрывшейся в Турции Зинаиде Серебрицкой обвинение будет предъявлено заочно.

Следствие считает, что сотрудники украинских спецслужб могут быть причастны к покушению на Алексеева. Они могли входить в состав группы, которая планировала преступление.

6 февраля злоумышленник минимум три раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал находится в стабильном состоянии после покушения.

Силовики задержали в столичном регионе двух участников покушения — Виктора и Павла Васиных. Любомира Корбу, который успел уехать в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух стран задержали и экстрадировали в РФ. Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.