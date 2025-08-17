Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Медов перевел 500 тыс руб на карту матери

В материалах дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» отмечается, что один из фигурантов Хусен Медов, переделывавший охолощенные автоматы в боевые, получил за это оружие около 500 тыс. рублей, которые перевел на карту матери, сообщает РИА Новости .

Затем он обналичил эти деньги и через некоторое время передал Хаваж-Багаудину Алиеву, который также проходит по данному делу.

Медов, предположительно, в апреле 2023 года в Хасавюрте купил онлайн у незнакомца 2 охолощенных автомата Калашникова, еще один — в Назрани, и охолощенный автомат — в одном из оружейных магазинов города Малгобек.

Злоумышленник дал подробные показания, в которых описал обучение и переделку охолощенного оружия в боевое, процесс изготовления.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.