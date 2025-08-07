Фельдшер на Сахалине избил нетрезвого мужчину, укусившего его за половой орган

сегодня в 18:43

На Сахалине произошла драка между пациентом и фельдшером скорой

В городе Томари в Сахалинской области, предположительно, работник скорой помощи избил мужчину. Драка произошла на фоне словесной перепалки, сообщает РЕН ТВ .

На появившихся в Сети кадрах один мужчина подходит к лежащему на земле, между ними завязывается диалог. Мужчина снизу хватает ногу оппонента руками, а тот бьет его.

«Ну вот, есть травма. Поедешь в больницу теперь», — сказал атакующий.

В соцсетях писали, что лежавший на земле мужчина был нетрезв. На фоне этого ему вызвали скорую помощь.

Предположительно, сотрудника скорой помощи могли смутить поведение и невнятная речь мужчины, поэтому он мог приложить силу. После случившегося врач оттащил «пациента» к машине скорой помощи.

Фельдшер рассказал ИА Регнум, что драка началась, поскольку пациент укусил его за половой орган. Врач написал заявление на увольнение.

По словам фельдшера, прохожие позвонили в скорую помощь, поскольку мужчине было плохо из-за алкогольного опьянения. Приехавший на место врач сказал, что вызов ложный и пригрозил звонившим штрафом в размере 5 тыс. рублей.

Потом фельдшер пытался узнать информацию о пациенте или его фамилию, но не смог. Затем произошел конфликт.