Fars: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране Происшествия 20 февраля 2026 02:22

Военный самолет потерпел крушение в время тренировочного полета в провинции Хамадан, расположенной на западе Ирана. В результате происшествия один из пилотов погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«В четверг вечером потерпел крушение тренировочный военный самолет. К месту происшествия были отправлены спасательные службы», — говорится в сообщении. Причины крушения устанавливаются. Ранее стало известно, что причиной крушения турбовинтового пассажирского самолета Ан-24, которое произошло 24 июля прошлого года в Амурской области, стала совокупность факторов, в том числе ошибки экипажа и авиадиспетчера.