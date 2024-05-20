Fars: место аварии вертолета Раиси находится у деревни Тавиль

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Вероятное место аварии вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси находится у иранской деревни Тавиль, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Спасатели уже направились к предполагаемому месту крушения вертолета.

Ранее турецкий беспилотник Akıncı обнаружил источник тепла в горах Ирана, где могут быть возможные обломки вертолета президента Раиси.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Наземная спасательная операция не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.