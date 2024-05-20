Fars: место аварии вертолета Раиси находится у деревни Тавиль
Вероятное место аварии вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси находится у иранской деревни Тавиль, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
Спасатели уже направились к предполагаемому месту крушения вертолета.
Ранее турецкий беспилотник Akıncı обнаружил источник тепла в горах Ирана, где могут быть возможные обломки вертолета президента Раиси.
Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.
Наземная спасательная операция не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.