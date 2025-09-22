сегодня в 13:48

Фаната арестовали на 5 суток за шарф с нацистской символикой на матче в Москве

18-летнего фаната футбольного клуба «Ростов» арестовали на 5 суток за шарф с нацистской символикой на матче со столичным «Спартаком», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

19 июля Тушинский районный суд Москвы рассмотрел дело уроженца Украины Дениса К. по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация нацистской символики).

Согласно версии следствия, во время футбольного матча фанат ростовской команды демонстрировал шарф с «Квадратом Сварога». По мнению суда, символика относится к националистическому движению «Северное братство»*.

В ходе судебного заседания Денис отказался признать вину и оспаривал произошедшее, однако суд признал его виновным, избрав меру пресечения в виде ареста на 5 суток. Помимо этого, шарф был конфискован.

Денис ведет Telegram-канал, который освещает деятельность ФК «Ростов». У сообщества около 2 тыс. подписчиков.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

