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«F*** USA!»: болельщики из Сирии устроили антиамериканский митинг перед матчем с РФ

Футбольные болельщики из Сирии перед матчем своей команды и сборной России в Волгограде устроили антиамериканский митинг, пишет Baza .

Болельщики с флагами Сирии и Палестины перед игрой своей команды со сборной России выкрикивали антиамериканский лозунг: «F*** USA».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как болельщики размахивают флагами, вскидывают руки вверх и кричат нецензурные слова на английском.

Товарищеский матч сборных Сирии и России состоялся вечером 19 ноября в Волгограде. Россияне разгромили команду Сирии со счетом 4:0. За игрой наблюдали более 35 тыс. зрителей.

Голы в ворота соперников забили трое игроков: Максим Осипенко забил мячи на 33-й и 80-й минутах матча, Илья Самошников отправил мяч в ворота Сирии на 53-й минуте, а Алексей Миранчук забил гол на 66-й минуте.