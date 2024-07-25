Эвакуированных жителей Каспийска пустили в свои квартиры
Сообщение о забаррикадировавшихся боевиках в Каспийске оказалось ложным
Сообщение о забаррикадировавшихся боевиках в одном из домов Каспийска оказалось ложным, пишет РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов провели в городе оперативно-следственные мероприятия. Информация в соцсетях об опасности угрозы жителям от якобы боевиков оказалась фейком.
«Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен», — сообщила агентству глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
Эвакуированных жителей начали пускать домой, отметили в ведомстве.