Эвакуированных жителей Каспийска пустили в свои квартиры

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Сообщение о забаррикадировавшихся боевиках в Каспийске оказалось ложным

Сообщение о забаррикадировавшихся боевиках в одном из домов Каспийска оказалось ложным, пишет РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов провели в городе оперативно-следственные мероприятия. Информация в соцсетях об опасности угрозы жителям от якобы боевиков оказалась фейком.

«Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен», — сообщила агентству глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Эвакуированных жителей начали пускать домой, отметили в ведомстве.