«Это просто ужас»: тысячи мертвых мальков выбросило на берег Амура

В Амурске местные жители обнаружили, что тысячи мертвых мальков выбросило на берег Амура, сообщает Amur Mash .

Пугающую картину с тысячей мертвых мальков обнаружили рано утром в четверг около ТЭЦ-1. При этом по словам местного жителя, накануне вечером там спокойно рыбачили люди, а уже утром сотни метров побережья усыпаны погибшими рыбами.

«Малек сплошняком по всей акватории. <…> Это просто ужас», — сказал снимавший очевидец.

Горожане подозревают, что предприятие могло ночью сбросить что-то в реку. На место гибели мальков вызвали экологов.

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