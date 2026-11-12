«Это просто ужас»: тысячи мертвых мальков выбросило на берег Амура
Фото - © Telegram-канал Mash
В Амурске местные жители обнаружили, что тысячи мертвых мальков выбросило на берег Амура, сообщает Amur Mash.
Пугающую картину с тысячей мертвых мальков обнаружили рано утром в четверг около ТЭЦ-1. При этом по словам местного жителя, накануне вечером там спокойно рыбачили люди, а уже утром сотни метров побережья усыпаны погибшими рыбами.
«Малек сплошняком по всей акватории. <…> Это просто ужас», — сказал снимавший очевидец.
Горожане подозревают, что предприятие могло ночью сбросить что-то в реку. На место гибели мальков вызвали экологов.
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