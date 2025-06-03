«Это полная *опа»: частный сектор загорелся в подмосковных Мытищах

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Частный сектор загорелся во вторник вечером на улице Семашко в городском округе Мытищи. Информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, как горят постройка и деревья. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.

По словам очевидцев, огонь перекинулся с постройки на деревья. Совсем рядом находится лес. У пожарно-спасательных подразделений возникли трудности при ликвидации возгорания. Площадь пожара увеличивается.

На месте ЧП работают 3 единицы спецтранспорта МЧС. Улица перекрыта. В настоящее время информации о погибших и пострадавших в результате пожара нет.