«Это п*****»: пианист покалечил крышкой от рояля девушку в столичном ресторане

Пианист в ресторане у Красной площади рассек москвичке голову крышкой от рояля

Работник ресторана у Красной площади рассек голову москвичке крышкой рояля. Чтобы уладить ситуацию, ей предложили комплимент, а также скидку, сообщает « Осторожно, новости ».

Инцидент произошел вечером 13 декабря. В ресторане девушку посадили рядом с роялем, за которым играл пианист.

Пострадавшая начала рассматривать меню. Через некоторое время почувствовала сильную боль в области головы. Когда пианист открыл крышку рояля, подставка деформировалась, отлетела и ударила гостью. Из ее головы начала течь кровь.

Девушку госпитализировали, ей наложили швы в больнице. Она подала заявление в полицию.

После этого сотрудник ресторана связался с пострадавшей, выразил слова сожаления, предложил комплимент от заведения и скидку. В ресторане считают, что рояль стоял на безопасном расстоянии от девушки.

Участковый же уверен, что это не так. Дело отправили в Следственный комитет на проверку. Девушка планирует подать досудебную жалобу с юристом на ресторан.

На опубликованном видео пострадавшей перевязывают голову. Рядом лежат окровавленные полотенца.

«Девушки, это п*****», — прокомментировала случвшееся москвичка.

На другом фото видно, что рассечение у девушки было на макушке. Во время инцидента пострадавшая запачкала свою одежду кровью.

