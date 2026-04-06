Это опасно: пассажирка Мосметро кинулась на армян с горевшими в лампадках свечами

В одном из поездов Московского метрополитена пассажирка накинулась на группу из нескольких человек, которые везли в закрытых лампадках горящие свечки. Женщина распускала руки, орала, что это небезопасно, пыталась задуть пламя, сообщила очевидица в соцсетях.

Она разместила видео, где показано, что пассажирка слишком неадекватно отреагировала на зажженные свечи в метро. Она кричала, чтобы женщины потушили огонь. Все это происходило под плач испуганных детей. Как заявила блогерша, пассажирка также пыталась применить силу к женщинам с лампадками.

Пользователи в комментариях пояснили, что армяне праздновали Пасху и скорее всего ехали домой из церкви. Также они подчеркнули, что свечка была закрыта.

Большинство осудило поведение орущей пассажирки, но и не поддержало проезд в метро с открытым огнем. Граждане задаются вопросом, где была служба безопасности подземки и почему женщин с горящими лампадками вообще пустили в метро, ведь это опасно.

«Для перевозки свечей с огнем есть специальные приспособления, нужно было позаботиться об этом заранее», — напомнил один из комментаторов.

Также некоторые подумали, что огонь женщины зажгли в вагоне, так как на станциях сильный сквозняк и лампадка просто погаснет. Также они рекомендовали сообщать о таких случаях машинисту, чтобы нарушительниц уже встречали на платформе.

«Нельзя заходить в метро с зажженными свечами! Это элементарная техника безопасности! Я бы тоже подошла и попросила потушить», — добавила еще одна пользовательница.

