«Это наша земля»: бизнесмены кошмарят коллегу на кладбище, не давая ей работать

Бизнесмены целый год не дают работать коллеге на кладбище в Екатеринбурге

Местные бизнесмены кошмарят предпринимательницу, которая на протяжении 20 лет торгует на кладбище в Екатеринбурге. Женщине не дают работать даже после того, как она выиграла официальный аукцион администрации на размещение торговой точки.

Успех коллеги не понравился другому бизнесмену, у которого на этой же территории находятся свой магазин и мойка автомобилей. С момента установки павильона прошло 10 месяцев. Сначала женщину просто не пускали на законно принадлежащее ей место, поставили там бетонные блоки.

«Нам не дают установить павильон, несмотря на законные основания. Доступ к торговой точке также ограничен. Предприниматель ставит свои автомобили вокруг нашего павильона, и посетители просто не могут к нам никак войти», — рассказала невестка бизнесвумен.

Мужчины, которые препятствуют законной деятельности, объясняют свое поведение просто: «Это наша земля, наша территория». Периодически на территорию кладбища они привозят строительную технику. Женщины им всячески препятствуют. По их мнению, бизнесмены орудуют словно мафия, прячут лица под масками, а их машины без номеров.

«Пытаются на наш павильон выгрузить бетонные блоки или щебень. Реально происходят конфликты, которые сопровождаются криками и угрозами в наш адрес. Фактически речь идет о системном давлении, попытках вытеснить нас с законного места», — рассказала девушка в соцсетях.

Сейчас на территории кладбища идет ярмарка, но мужчины строят забор вокруг павильона, чтобы помешать работе. Попытки обращения в администрацию не дают результатов, никто не может повлиять на предпринимателей. Семья планирует обратиться к главе СК Александру Бастрыкину.

