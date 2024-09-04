«Это моя страна»: женщина напала на девушку в хиджабе у московского метро

Москвичка напала на девушку в хиджабе у метро Новогиреево

В столице произошел конфликт между москвичкой и девушкой из Дагестана, которая носит хиджаб. Женщине не понравился наряд прохожей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ссора произошла у метро Новогиреево. Видео конфликта попало в Сеть.

Женщина подошла к девушке в хиджабе и стала обвинять ее в том, что мужчины ее национальности избивают русских представительниц слабого пола. Также москвичка обозвала девушку «таджичкой».

Агрессивную жительницу столицы пытались остановить, но она стала выбивать телефон из рук девушки, хватать ее за руки. Она кричала, что Россия — «ее страна», а приезжие девушки якобы «ведут себя нагло».

Женщина заявила оппонентам, что им нужно ехать «со своим уставом» на родину. На что девушка заявила, что в России можно свободно выбирать религию.