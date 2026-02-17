Есть убитые и раненые: взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти

сегодня в 15:26

Два человека погибли из-за взрыва в здании военной комендатуры в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области раздался взрыв в здании военной комендатуры. В результате ЧП есть жертвы, сообщает Telegram-канал 112 .

Из-за взрыва 4 человека оказались под завалами. Двое погибли.

На данный момент обрушены 2 и 3 этажи, а также чердачное перекрытие. При этом сохраняется угроза дальнейшего разрушения здания.

На место прибыли экстренные службы.

