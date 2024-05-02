«Есть у нас такой маньячелло»: убийце-педофилу Ретунскому хотят отомстить

В воронежском городе Поворино живет 74-летний Владимир Ретунский, которого считают одним из наиболее жестоких убийц и насильников в России. На его счету минимум 9 загубленных жизней. Сейчас мужчина находится под круглосуточной охраной полиции, сообщает aif.ru .

Сосед маньяка Михаил вспомнил, что он лично знал двух девочек, которые были убиты Ретунским — Ольгу Ф. и Людмилу П., которые когда-то были одноклассницами его супруги. По словам горожанина, в момент убийства жертвам было около 15 лет.

«Есть у нас такой маньячелло в Поворине. Сегодня он дома сидит, окна наглухо забиты. <…> Когда он убил девочек (Олю и Люду — ред.), им-то было лет 15! Их хоронили в закрытом гробу, что он с ним сделал! В голове не укладывается, пока одну убивал, вторая была связанная, но видела все издевательства», — вспомнил сосед убийцы.

Мужчина отметил, что Люда всегда ходила с черными волосами, однако в момент нахождения ее трупа девочка была седой.

«Приезжайте, я его поймаю, возьмете интервью! У него надзор был 6 лет после освобождения <…>. А на самом деле получается, что (полицейские — ред.) оберегали, так бы убили мы его (Ретунского — ред.) давно. По окнам расстреляли! Сегодня все попритихло. Пусть живет это животное, если это можно назвать жизнью. Господь все видит», — добавил сосед убийцы.

Владимира Ретунского задержали в 1997 году — ему грозила высшая мера наказания, однако из-за моратория на смертную казнь маньяку назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Официально доказано, что он убил минимум 9 человек. Основной мотив преступлений Ретунского — секс.