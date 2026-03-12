Есть две версии: в Красноярске третий день ищут пропавшего силовика

12 марта в национальном парке «Красноярские Столбы» закончились поисковые работы, продолжавшиеся весь день в связи с исчезновением 55-летнего Виктора Потаенкова. Светлана Торгашина, возглавляющая отряд «Поиск пропавших детей», в беседе с журналистом NGS24.RU сообщила, что итоги дня еще не подведены — в момент разговора лишь собирались данные с GPS-трекеров поисковых групп.

Как отметила Торгашина, в настоящее время отрабатываются две ключевые версии исчезновения мужчины: внезапное ухудшение здоровья пропавшего или получение им травмы.

Версию о возможном нападении диких зверей Торгашина считает маловероятной, поскольку медведи в это время еще в спячке, а стай бездомных собак на территории «Столбов» не наблюдается: за все дни поисков добровольцы встретили лишь одно такое животное.

Обстановка для поисков остается сложной. К метели и гололеду, стоявшим накануне, 12 марта добавились сильные морозы — утром температура в парке опускалась до –18 градусов.

На вопрос о вероятности обнаружения Потаенкова живым Торгашина отказалась давать прогнозы.

Ранее сообщалось, что силовик пропал 9 марта. Он оставил свой автомобиль у восточного входа в нацпарк и направился вглубь территории. Его местонахождение с того момента неизвестно. За трое суток поисков силами волонтеров, спасателей и полиции было обследовано свыше 239 километров маршрутов, применялись кинологи, беспилотник и подготовленные скалолазы со специальным оборудованием, однако никаких следов пропавшего обнаружить не удалось.

