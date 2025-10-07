сегодня в 18:42

Еще 2 сообщников Сулейманова арестовали по делу о заказных убийствах

Столичный суд заключил под стражу еще двух подозреваемых по уголовному делу бизнесмена Ибрагима Сулейманова о заказных убийствах. Ими оказались Денис З. и Ахмед Б., сообщает « 112 ».

Их подозревают в убийстве и покушении на убийство. Суд арестовал мужчин на два месяца. Они отправились в СИЗО.

Силовики ищут остальных вероятных фигурантов.

Задержание Сулейманова провели 2 октября. Следствие обвиняет его в убийстве главы ФСФО Георгия Таля и профсоюзного главы «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова.

