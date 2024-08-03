Еще 2 человек обвинили в «связанном» с «Вагнером» поджоге в Лондоне

Новые фигуранты появились в деле о поджоге складов украинских компаний. Это 22-летний Джейким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена, живущие в Лондоне, сообщает РБК .

Подозреваемых задержали 1 августа. Роузу еще силовики предъявили обвинение в хранении холодного оружия.

Склады украинских компаний, расположенные в районе Лейтон в британской столице, загорелись 20 марта.Пожер тушили порядка 60 спасателей. Как писал Telegraph, это были склады украинских фирм по доставке посылок Oddisey и Meest UK.

Как считают прокуроры, здания подожгли в интересах РФ. В ЧП обвинили 20-летнего Дилана Эрла из графства Лестершир. Sky News заявлял, что он связан с ЧВК «Вагнер», признанной в Великобритании террористической организацией.