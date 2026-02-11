Эпидемия бешенства зафиксирована в Тюменской области

В Тюменской области наблюдается резкий рост случаев опасного заболевания — бешенства среди животных. За прошедшие семь дней ограничительные меры были установлены в 10 новых поселениях, а общее число территорий, где действует особый режим, достигло 21, сообщает URA.RU .

На данный момент существует реальная угроза переноса инфекции на близлежащие области — Свердловскую и Курганскую.

Депутат Госдумы, член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Михайлов отметил, что обстановка приобрела чрезвычайный характер и необходимо срочное подключение контролирующих ведомств. По его мнению, одним из ключевых факторов, способствующих эпидемии, являются несанкционированные свалки, превратившиеся в постоянные места кормления для обитателей леса.

Ветеринар, эксперт международной категории и президент Союза кинологических организаций России Владимир Уроженский указал, что основная сложность заключается в недооценке населением всей тяжести положения. Эффективных методов терапии бешенства не существует. В связи с этим даже такой, казалось бы, добрый жест, как попытка помочь заболевшей лисице на обочине дороги, способен оказаться для человека роковым.

