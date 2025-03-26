Эмиль Кадыров находится на допросе по делу о хищениях с «Пушкинскими картами» Происшествия 26 марта 2025 18:01

Певец и участник телевизионного вокального шоу «Голос» Эмиль Кадыров находится на допросе по уголовному делу о хищении 1,3 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта», сообщает РИА Новости.