Эмиль Кадыров находится на допросе по делу о хищениях с «Пушкинскими картами»
Певец и участник телевизионного вокального шоу «Голос» Эмиль Кадыров находится на допросе по уголовному делу о хищении 1,3 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта», сообщает РИА Новости.
«Сейчас Эмиль Кадыров находится на допросе», — заявили в правоохранительных органах.
О задержании 31-летнего музыканта стало известно в среду. По данным следствия, Кадыров совместно с заместителем худрука киноконцертного зала «Эльдар» Еленой Гурко организовывали фиктивные концерты, билеты на которые приобретались с помощью «Пушкинских карт». Общий ущерб оценивается в 1,3 млн рублей.
Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).