Элитный внедорожник вспыхнул на ходу на проспекте Багратиона в Москве
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Немецкий кроссовер BMW Х5 вспыхнул во время движения по проспекту Багратиона на западе Москвы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает Baza.
Инцидент произошел в субботу вечером в районе дома № 8 на улице Ивана Франко. Элитная иномарка загорелась во время движения. Водителю и пассажиру удалось оперативно покинуть салон вспыхнувшего автомобиля.
Один из очевидцев происшествия предпринял попытку потушить BMW с помощью огнетушителя, но безрезультатно.
По данным столичного Дептранса, на месте возгорания автомобиля работают городские оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.
Движение в сторону Московской области перекрыто, водителей призывают заранее выбирать пути объезда.