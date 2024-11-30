Элитный внедорожник вспыхнул на ходу на проспекте Багратиона в Москве

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Baza: BMW Х5 загорелась на ходу на проспекте Багратиона в Москве

Немецкий кроссовер BMW Х5 вспыхнул во время движения по проспекту Багратиона на западе Москвы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает Baza .

Инцидент произошел в субботу вечером в районе дома № 8 на улице Ивана Франко. Элитная иномарка загорелась во время движения. Водителю и пассажиру удалось оперативно покинуть салон вспыхнувшего автомобиля.

Один из очевидцев происшествия предпринял попытку потушить BMW с помощью огнетушителя, но безрезультатно.

По данным столичного Дептранса, на месте возгорания автомобиля работают городские оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Движение в сторону Московской области перекрыто, водителей призывают заранее выбирать пути объезда.