Электрокар Xiaomi сам завелся и уехал от хозяина в Китае

В китайском городе Вэйхай произошел необычный инцидент с электрокаром компании Xiaomi. В какой-то момент автомобиль самостоятельно завелся и поехал без хозяина в неизвестном направлении, момент попал на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что электрокар бирюзового цвета был припаркован перед зданием с открытой дверью и прозрачными стенами. Внутри помещения два человека разбирали какие-то вещи, в это же время электрокар завелся и поехал.

Один из людей заметил движение, сообщил об этом владельцу машины и вместе с ним побежал догонять электрокар Xiaomi.

Предварительно известно, что автомобилист успел догнать машину до момента, пока она куда-либо врезалась или кого-то сбила. По какой причине электрокар самостоятельно завелся, не уточняется.

