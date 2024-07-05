Электрокар Tesla столкнулся с внедорожником на Кутузовском проспекте в Москве

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Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Электрокар Tesla и внедорожник Toyota Land Сruisеr столкнулись в пятницу вечером на Кутузовском проспекте в столице. В результате ДТП пострадали 3 человека, сообщает «Москва 24» .

На кадрах видно, что электрокар и японский внедорожник получили значительные повреждения и не подлежат восстановлению. От удара обломки автомобилей разбросало по проезжей части на несколько метров.

Предварительно, в результате аварии пострадали три человека.

На месте ДТП работают городские экстренные службы.

Как сообщает столичный Дептранс, движение в районе ДТП на Кутузовском проспекте затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.