Электрокар Porsche Taycan Cross утопили в пруду в подмосковных Химках

Элитный немецкий электрокар Porsche Taycan Cross утопили в пруду в городском округе Химки. Стоимость «электрички» составляет от 12 до 15 млн рублей, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧМ Москва и МО» .

Инцидент произошел четверг в поселке Лунево.

На опубликованных кадрах видно, как немецкий электрокар плавает в пруду. При этом на берегу стоят двое мужчин у автомобиля Porsche Panamera. Один из них разговаривает по телефону, глядя на утонувшую машину.

По какой причине элитная иномарка оказалась в химкинском пругу в настоящий момент неизвестно.