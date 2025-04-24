Электрокар Porsche Taycan Cross утопили в пруду в подмосковных Химках
Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧМ Москва и МО»
Элитный немецкий электрокар Porsche Taycan Cross утопили в пруду в городском округе Химки. Стоимость «электрички» составляет от 12 до 15 млн рублей, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧМ Москва и МО».
Инцидент произошел четверг в поселке Лунево.
На опубликованных кадрах видно, как немецкий электрокар плавает в пруду. При этом на берегу стоят двое мужчин у автомобиля Porsche Panamera. Один из них разговаривает по телефону, глядя на утонувшую машину.
По какой причине элитная иномарка оказалась в химкинском пругу в настоящий момент неизвестно.