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Электробус влетел в бетонное ограждение в Москве

В Москве электробус врезался в бетонное ограждение. ДТП произошло на Преображенской площади, сообщает Readovka .

Транспортное средство въехало в бетонное ограждение. Затем оно остановилось на тротуаре.

Судя по появившимся в Сети фото с места ДТП, кабина электробуса разбита. О состоянии водителя и пассажиров на данный момент неизвестно.

На месте аварии работают экстренные службы города.

Ранее два автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в Москве. ДТП произошло в районе Андреевского моста.