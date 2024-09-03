Электробус влетел в бетонное ограждение в Москве
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В Москве электробус врезался в бетонное ограждение. ДТП произошло на Преображенской площади, сообщает Readovka.
Транспортное средство въехало в бетонное ограждение. Затем оно остановилось на тротуаре.
Судя по появившимся в Сети фото с места ДТП, кабина электробуса разбита. О состоянии водителя и пассажиров на данный момент неизвестно.
На месте аварии работают экстренные службы города.
Ранее два автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в Москве. ДТП произошло в районе Андреевского моста.