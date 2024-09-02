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Два автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в Москве

На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) произошла авария. Столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

ДТП произошло в районе Андреевского моста. На месте столкновения двух автомобилей работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.

Движение в районе аварии затруднено. Автолюбителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее на 231 км ЦКАД в ТиНАО произошла авария с участием грузового автомобиля и служебного автобуса. В результате погиб один человек, еще пять пострадали.