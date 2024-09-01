сегодня в 22:54

Один человек погиб в ДТП с автобусом на ЦКАД в ТиНАО

Вечером 1 сентября на 231 км ЦКАД в ТиНАО произошла авария с участием грузового автомобиля и служебного автобуса, сообщается в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В результате ДТП погиб один человек, еще пять пострадали

К месту происшествия были высланы экстренные службы города, а также вылетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра.

По воздуху эвакуировали одного пострадавшего мужчину с различными травмами.

Ранее на федеральной трассе под Нижним Новгородом произошло крупное ДТП, в результате которого, предварительно, погибли сразу 8 человек.