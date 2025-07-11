Электрик погиб от удара током в резиденции посла Бельгии в Москве

Электрик погиб в здании резиденции посла Бельгии в Москве. Он прибыл на вызов с напарником в старинный особняк в Хлебном переулке, где получил удар током и умер, сообщает «МК: срочные новости» .

Мужчины должны были обесточить строение, после чего отремонтировать систему освещения. Один из специалистов отправился в подвал, а второй пообещал подойти попозже.

Один из электриков случайно взял в руку провод с металлическим наконечником, его начало бить током. Из-за этого мужчина как будто «прилип» к щитку. Так продолжалось несколько секунд. Напряжение составляло более 360 вольт.

Когда вернулся напарник, то отпихнул пострадавшего от провода и позвал на помощь охрану.

Электрику обожгло руки. Прибывшие врачи скорой помощи отвезли мужчину в больницу, но там он скончался.