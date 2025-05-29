Еле-еле дышит: еще одного лося сбили на трассе в Подмосковье
Лося сбили на трассе в Подмосковье
Фото - © Николай Гернет / Фотобанк Лори
Еще одного лося сбили на трассе в Московской области. Сохатый еще жив, но едва дышит, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
ДТП произошло в четверг вечером на автодороге между Наро-Фоминском и Александровкой.
На опубликованных кадрах видно, как сбитый лось лежит на проезжей части. Рядом с ним стоит паркетник с сильно поврежденной передней частью. Другие водители вынуждены объезжать пострадавшее животное по обочине.
Ранее лося сбили на 29-м километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Раменском округе. К приезду специалистов ветеринарной службы животное скончалось.