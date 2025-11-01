Экстренные службы ликвидируют пожар в 20-м микрорайоне Зеленограда

В Зеленограде загорелась жилая высотка
Происшествия

В Зеленограде вечером вспыхнул пожар в многоквартирном доме, расположенном в 20-м микрорайоне, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Очевидцы стали свидетелями картины: из окна квартиры на шестом этаже вырывались языки открытого пламени. Из-за особенностей ночной подсветки клубы густого дыма приобрели зеленый оттенок.

Жильцы дома не стали дожидаться команды и начали самостоятельную эвакуацию, оперативно покидая горящее здание.

На место чрезвычайного происшествия прибыли расчеты МЧС России, которые приступили к ликвидации опасного возгорания.