Экстренные службы ликвидируют пожар в 20-м микрорайоне Зеленограда
В Зеленограде загорелась жилая высотка
В Зеленограде вечером вспыхнул пожар в многоквартирном доме, расположенном в 20-м микрорайоне, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Очевидцы стали свидетелями картины: из окна квартиры на шестом этаже вырывались языки открытого пламени. Из-за особенностей ночной подсветки клубы густого дыма приобрели зеленый оттенок.
Жильцы дома не стали дожидаться команды и начали самостоятельную эвакуацию, оперативно покидая горящее здание.
На место чрезвычайного происшествия прибыли расчеты МЧС России, которые приступили к ликвидации опасного возгорания.