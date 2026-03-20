Экстремалов оштрафовали за прыжки с воздушного шара в Пермском крае

В Пермском крае группа блогеров, занимающихся экстремальными видами активности, совершила прыжки с воздушных шаров, фиксируя происходящее на видео в режиме первого лица. В итоге экстремалов оштрафовали, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как блогеры подняли в небо два воздушных шара, на одном из которых было написано название региона — Пермский край. Группа экстремалов радовалась в корзине одного из шаров, пока тот набирал высоту.

Также на видео попал легкомоторный самолет, который кружил рядом с шарами. В какой-то момент блогеры начали прыгать на землю вместе с парашютами. Позднее они заявили, что в регионе никто ничего подобного не делал.

Транспортная прокуратура увидела в соцсетях экстремальный ролик, провела проверку и установила, что полеты аэростатов проводились без наличия требуемых документов и без согласования с соответствующими государственными структурами. В итоге за экстремальный контент выписали штраф в размере 33 тысяч рублей.

