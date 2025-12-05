Эксперты объяснили причины роста числа сексуальных преступлений на Кубани

Краснодарский край за последние месяцы оказался в центре внимания из-за серии громких сексуальных преступлений, в том числе против несовершеннолетних. Эксперты и правоохранители отмечают, что, несмотря на средний уровень общей преступности, число случаев сексуального насилия в регионе остается высоким, сообщает kubanpress.ru .

В 2024–2025 годах в Краснодарском крае были вынесены приговоры по ряду резонансных дел о сексуальных преступлениях. Среди них — изнасилование 15-летней девочки рецидивистом в Белореченском районе, преступления против несовершеннолетних в Анапе и Динском районе, а также раскрытие дела об убийстве и изнасиловании девушки в Сочи спустя 20 лет благодаря ДНК-экспертизе.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, общий уровень преступности в регионе снизился и не превышает среднероссийский показатель. Однако статистика по сексуальным преступлениям, особенно в отношении детей, вызывает серьезную тревогу. В 2024 году зарегистрировано 55 случаев жестокого обращения с детьми, включая посягательства на половую неприкосновенность, а за первые четыре месяца 2025 года — еще 26 случаев.

Эксперты выделяют несколько причин сложившейся ситуации: слабый контроль за рецидивистами, высокая миграция и сезонный наплыв туристов, недоучет преступлений из-за страха жертв обращаться в полицию, а также недостаточная профилактика и поддержка уязвимых групп. Кроме того, отмечаются пробелы в законодательстве и сложности в квалификации подобных преступлений.

Специалисты считают, что для снижения числа сексуальных преступлений необходим усиленный надзор за ранее осужденными, развитие системы поддержки жертв, просветительские программы для детей и родителей, а также повышение прозрачности расследований. При этом эксперты подчеркивают, что проблема не связана исключительно с миграцией или курортным статусом региона — среди осужденных есть как местные жители, так и приезжие.

