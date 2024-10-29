Эксперт: при вторжении под Брянск убит наемник из глубинной разведки ВС США

Эксперт Александр Степанов заявил, что среди уничтоженных лазутчиков, попытавшихся вторгнуться с Украины в Брянскую область, был наемник из глубинной разведки ВС США, сообщает ТАСС .

Как отметил Степанов, анализ личности уничтоженных диверсантов говорит о том, что это западные наемники. Он отметил, что один из убитых был из 75-го рейнджерского полка глубинной разведки ВС США.

Данное подразделение, по словам эксперта, специализируется на диверсиях в тылу противника. Кроме того, оно занимается уничтожением объектов военной инфраструктуры, аэродромов.

Степанов считает, что это свидетельствует о наемниках, зашедших в Брянскую область, как о специалистах высокого уровня, которые специально готовились к вторжению и имели подробные инструкции. Эксперт добавил, что вторжение диверсантов сопровождалось признаками зондажа и прикрытием БПЛА, в том числе FPV-дронами.

Наемники, вероятнее всего, должны были выполнять задачи террористического характера. Кроме того, диверсанты могли спланировать захват заложников. К счастью, им не удалось это реализовать, так как на данном участке госграницы Россия обеспечивает тотальный контроль, подчеркнул Степанов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди наемников, уничтоженных в Брянской области, были граждане США, Польши и Канады. Об этом свидетельствуют их татуировки и иностранные личные вещи.