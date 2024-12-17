Причиной убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стала его деятельность на посту начальника войск РХБЗ ВС РФ, также это очевидная попытка Киева впечатлить союзников и показать «длинные руки», сообщил РИАМО руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«За этим явно стоит противник, который не может успешно бороться на поле боя. Руками своих спецслужб или руками наемников он исполнил покушение. Есть попытка создать резонанс среди западных сторонников, но это и удар по российскому имиджу», — сказал Насонов.

Он уверен, что также противник убийством российского генерала пытается нарушить работу военно-научного управления войск РХБЗ.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве в результате подрыва СВУ был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник. СК возбудил дело по статьям УК (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия).

Ранее был установлен арендатор каршеринга, из которого велась съема подрыва генерала Кириллова.