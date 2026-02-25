Экскаватор опрокинулся на съезде с ТТК на Тестовскую улицу в столице Происшествия сегодня в 08:27

На съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Тестовскую улицу в Москве, предварительно, опрокинулся экскаватор при погрузке на платформу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.