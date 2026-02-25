Экскаватор опрокинулся на съезде с ТТК на Тестовскую улицу в столице
На съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Тестовскую улицу в Москве, предварительно, опрокинулся экскаватор при погрузке на платформу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.
В результате ДТП пострадал человек. Его доставили в медучреждение
На месте аварии уже работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.
Движение транспорта на дороге затруднено. Водителей попросили выбирать маршруты объезда
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», из-за ДТП на дороге образовался затор длиной около 4 км.
