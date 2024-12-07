Экскаватор наехал на 13-летнюю девочку во Владивостоке

Во Владивостоке девочка 2011 года рождения попала под колеса экскаватора на территории набережной, где рабочие проводят ремонт. Момент происшествия показала пресс-служба прокуратуры Приморского края .

На опубликованных кадрах видно, как строительная техника с поднятым вверх ковшом едет вперед по территории, где проводятся работы по благоустройству городской набережной. В этот же момент из-за угла выходят две девочки и поворачивают направо — в попутном направлении экскаватора.

В какой-то момент участок, где едет экскаватор и идут девочки, сужается. Строительная техника задевает ребенка, после чего несовершеннолетняя попадает под колеса транспорта, затем водитель 1982 года рождения резко тормозит.

Наезд на девочку во Владивостоке произошел 7 декабря 2024 года, ее госпитализировали в одну из больниц для оказания медицинской помощи.

По факту случившегося прокуратура Фрунзенского района города организовала проверку, все обстоятельства произошедшего уточняются. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в России закона.