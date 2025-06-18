Экс-зампреда Заксобрания Запорожской области от ЕР Пастушенко пытались взорвать
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Неизвестные пытались взорвать бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Запорожской области от «Единой России» Николая Пастушенко, сообщает Baza.
Как рассказали источники, бомбу нашел сам Пастушенко 16 июня. Она была прикреплена под водительским сидением автомобиля Renault Kadjar, принадлежащего его дочери. Машина стояла в гаражном кооперативе в городе Днепрорудное.
Осмотр самодельного взрывного устройства (СВУ) взрывотехниками показал, что в нем было 500 г взрывчатого вещества (по предварительной информации, это пластид), обмотанного скотчем. Поражающих элементов в СВУ не обнаружили.
Пастушенко был главой военно-гражданской администрации Днепрорудного с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года, после этого он перешел работать в Заксобрание Запорожской области, где был первым зампредом. В феврале этого года он освободил должность.