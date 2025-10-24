Экс-владельцу «Техносилы» Кокоричу могут предъявить обвинение в госизмене

Бывшего владельца компании «Техносила» Михаила Кокорича могут обвинить в государственной измене за поставку дронов на 8 миллионов долларов для украинской армии, сообщает RT .

Он основал в Европе компанию Destinus, но с началом СВО в основном стал заниматься производством БПЛА: офисы работали во Франции, Германии, Испании и Нидерландах, а партнером выступал экс-секретарь совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк.

В 2024 году Кокорич открыто объявил, что обеспечивает ВСУ дронами самолетного типа под названием «Лорд». Эти беспилотники доставляются в Украину из Испании через представительство в Нидерландах. Кроме того, немецкое подразделение Destinus предоставляет оптоволоконные компоненты для таких аппаратов.

Даже если дроны находились лишь в половине грузовых контейнеров фирм Кокорича, то с 2023 по 2025 год он все равно мог передать Украине от 200 до 400 единиц подобной техники.

Предприниматель не проживает в России. В 2024 году он публично отказался от российского паспорта. Тем не менее его могут привлечь к ответственности по обвинению в государственной измене — при условии, что удастся доказать совершение преступления в период, когда он еще имел российское гражданство.

