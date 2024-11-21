Экс-вагнеровец, зацементировавший труп бывшей, обманул фронтовиков на квартиры

Тюменец и бывший боец ЧВК «Вагнер» Ильдар А. приговорен судом к 3,5 года колонии за обман участников СВО, которым он обещал льготное жилье за взятки. Мужчина уже отбывал наказание — он задушил свою бывшую девушку шнуром и пытался зацементировать ее на балконе, за что получил 15 лет строгого режима, сообщают «Осторожно, новости» .

В 2022 году гражданин отправился на СВО из колонии. По прошествии года бывший осужденный оказался на свободе и решил «помогать» братьям по оружию с получением жилья.

Злоумышленник утверждал, что у него есть знакомые чиновники, которые за взятку готовы помочь с приобретением льготного жилья. От троих военных бывший «вагнеровец» получил почти миллион рублей, также ему передали 1,4 млн рублей от многодетных семей.

Несмотря на это, никто из тех, кому экс-сотрудник ЧВК обещался помочь, квартиры не получил.

Суд приговорил злоумышленника к 3,5 года колонии.

До этого мужчина отбывал 15-летнее наказание за то, что убил свою бывшую девушку шнуром от утюга. После расправы над студенткой убийца попытался забетонировать ее тело на своем балконе.