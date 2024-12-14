Экс-вагнеровец насмерть забил молотком собутыльника за «плохие слова»

В Волгоградской области бывший боец «Вагнера» насмерть забил молотком собутыльника из-за «плохих слов», сказанных в адрес бойцов ЧВК. После этого он бросался угрозами в адрес племянницы умершего со слабоумием, сообщает « Осторожно, новости ».

27-летний Дмитрий Б. из населенного пункта Катричев в Быковском районе Волгоградской области сидел в тюрьме из-за кражи. Однако он рекрутировался в ЧВК «Вагнер» и через некоторое время был освобожден.

Получив помилование, мужчина ездил на вахты. Когда были отпуска, то приезжал в Катричев к матери.

Находясь в поселке, Дмитрий Б. завел приятеля — Михаила Х. Они часто приходили друг к другу домой и отдыхали, употребляя горячительные напитки.

4 февраля друзья еще раз решили выпить. На этот раз «отдых» длился несколько дней.

Однажды Михаил Х. заявил, что в «Вагнер» принимали «плохих людей» и сказал в их адрес несколько нецензурных слов. Через некоторое время после этого мужчина отправился спать. Тогда Дмитрий Б. взял в руку молоток и нанес собутыльнику серию ударов по голове.

В соседней комнате находилась слабоумная племянница Михаила Х. Дмитрий Б. заявил, что, если она кому-то расскажет об услышанном, то «ей будет плохо».

Бывший вагнеровец признался в убийстве только своей матери. Она пожаловалась в правоохранительные органы и мужчину задержали. Он признался в содеянном и раскаялся. Дмитрия Б. посадили в тюрьму строгого режима на восемь лет.

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