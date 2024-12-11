Вагнеровец «под солью» задушил девушку, рассказавшую про украинских кураторов

Боец ЧВК «Вагнер» из Тольятти задушил свою девушку шнуром от зарядного устройства. После употребления наркотиков она стала рассказывать мужчине о вербовке украинских кураторов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

30-летний мужчина много лет служил в ЧВК «Вагнер». Он воевал на Украине, в ЦАР, Мали, Сирии. Во время отпуска он приезжал в Тольятти, где закрутил роман с няней его детей. Девушка помогала военному, в том числе забирала его зарплату. Пара вместе употребляла алкоголь и наркотики.

В апреле они употребили наркотик Alpha-PVP, в народе называемый «солями». После этого девушка рассказала военному, как ее племянника якобы пытались завербовать украинские кураторы. Они просили парня устроить 20 взрывов в Тольятти. Затем она попросила его читать псалмы.

Во время наркотического угара девушка схватила военного за футболку, и между ними началась потасовка. В итоге мужчина взял шнур от зарядного устройства и задушил возлюбленную. Он отправился в ФСБ и во всем признался.

Сотрудники правоохранительных органов отправили на место происшествия взрывотехников — они считали, что мужчина мог заминировать тело своей жертвы. Во время расследования выяснилось, что рассказ убитой об украинских кураторах оказался выдуманной историей. При этом доказать, что военный был в состоянии наркотического опьянения, не удалось. Бойца отправили в колонию строгого режима на 8 лет.

Ранее актер Владимир Онохов, который получил известность благодаря главной роли чукотского мальчика Лешки в фильме «Китобой», получил 7 лет лишения свободы за попытку задушить собутыльника. Инцидент произошел в мае в поселке Эгвекинот на Чукотке.