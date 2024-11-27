Актеру из фильма «Китобой» дали 7 лет тюрьмы за попытку задушить собутыльника

Актер Владимир Онохов, который получил известность благодаря главной роли чукотского мальчика Лешки в фильме «Китобой», получил 7 лет лишения свободы за попытку задушить собутыльника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в мае в поселке Эгвекинот на Чукотке. Онохов распивал алкоголь со знакомым, когда жена 22-летнего актера попросила мужчин быть тише из-за уснувшего в соседней комнате шестимесячного сына. Пьяный Онохов начал ругаться с супругой, но за девушку вступился гость.

Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой «Лешка» попытался задушить оппонента футболкой. Онохов решил, что его собутыльник умер, однако мужчина лишь потерял сознание. Прибывшим на место врачам удалось спасти жизнь мужчине.

В отношении актера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд признал Онохова виновным и приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Артист уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.