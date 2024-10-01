Экс-студент пытался зарезать преподавателя в ХМАО через 2 года после отчисления
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Бывший студент с ножом напал на преподавателя Лангепасского политехнического колледжа (ХМАО) через два года после отчисления, сообщает Mash.
Инцидент произошел во вторник в 15:30 по местному времени.
22-летний молодой человек зашел в здание колледжа на улице Ленина, прошел через стойку охраны, а затем направился в кабинет. Там злоумышленник достал нож и бросился на преподавателя по информатике.
Женщина не испугалась, она схватила экс-студента за шкирку и вышвырнула в коридор.
Нападавшего задержали.
Как рассказали одногруппники злоумышленника, несколько лет назад преподаватель ставила студенту двойки, поэтому его отчислили. Скорее, всего он попытался отомстить.